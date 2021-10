Gemeente Den Haag bereid noodlijdend ADO te helpen

Vanwege de financiële problemen kreeg de Haagse club dit seizoen in totaal al 6 punten in mindering. ADO veroverde afgelopen week wel de eerste periodetitel en verzekerde zich zo van deelname aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

ADO kan zelf waarschijnlijk geen oplossing vinden voor de deadline van 1 november, schrijft het Haagse college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. De club heeft nog altijd geen nieuwe eigenaar. Daarom heeft ADO de gemeente maandag om „directe financiële ondersteuning” gevraagd.

Het stadsbestuur wil inzicht in de huidige financiële situatie en de vooruitzichten van de club. Daarnaast praat de gemeente met de bestuurders van ADO. „Mocht uit dit overleg blijken dat er een toekomstbestendige bedrijfsvoering mogelijk is, dan kijken wij, binnen de bestaande regelgeving, of en hoe wij op het verzoek van ADO om financiële steun kunnen ingaan”, laat de gemeente Den Haag weten.

Alles Door Oefening, afgekort ADO, werd in 1905 opgericht. De club werd in 1942 en 1943 landskampioen en veroverde in 1968 en 1975 de KNVB Beker. ADO is sinds 2014 in handen van het Chinese bedrijf United Vansen van Wang Hui. De clubbestuurders sleepten de eigenaar meerdere keren voor de rechter om geld te krijgen. De jarenlange onrust binnen de club mondde afgelopen seizoen uit in degradatie uit de Eredivisie, na dertien seizoenen op het hoogste niveau te hebben gespeeld. Vlak voor de degradatie kondigde Wang aan dat hij de club wil verkopen, maar dit is nog altijd niet gelukt.