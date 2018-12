Het ’geheim’ van Engelse penalty’s

„Gareth maakte de grap dat hij niet de aangewezen persoon was om het te veranderen (Southgate miste een strafschop tijdens het EK 1996, red.), toch is hij de man die er zo hard aan heeft gewerkt”, zegt Ashworth.

Onder leiding van Southgate hebben de Engelsen alle verloren penaltyseries van 1990 tot dit jaar bestudeerd. Analisten ontdekten dat de spelers van Engeland bij al die strafschoppen veel te snel te werk gingen. Ashworth: „Zodra het fluitje ging, vlogen onze spelers naar de bal. Maar als de scheidsrechter eenmaal het fluitsignaal heeft gegeven, mag je er net zo lang over doen als je wil. We zagen dat andere landen veel meer hun tijd namen.”

Gareth Southgate viert de overwinning. Ⓒ Getty Images

De Engelsen ontdekten ’fascinerende patronen’ in het nemen van penalty’s. „De zelfcontrole bij Cristiano Ronaldo is fenomenaal. De haast die Engelsen maakten, had alles te maken met zenuwen en oncontroleerbare spanning. Ze wilden er dus zo snel mogelijk vanaf zijn en dan ging het mis.”

Harry Kane moest 3 minuten en 31 seconden wachten voordat hij in de wedstrijd zijn aanloop mocht nemen voor de penalty tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen bleven maar protesteren. „Dat deed me niks. Ik wist precies dat ik mijn tijd juist moest nemen”, aldus Kane.

Southgate doet er alles aan om zijn spelers relaxed te laten zijn. Zijn hele methodiek is gebaseerd op het uit de weg gaan van stress. Ashworth: „Je kan niet een magisch pilletje geven aan een speler die het Engelse shirt over zijn hoofd krijgt getrokken. Er is altijd spanning. Maar psychologisch is heel veel winst behaald.”

Blijdschap bij de Engelse fans. Ⓒ Reuters

Engeland heeft tijdens de lange voorbereiding elke dag geoefend op penalty’s. De eerste vijf nemers stonden ook vast. Daarbij was de volgorde belangrijk. De beste strafschopnemers gaan als eerste en als vierde. Het gevaar om de beste als vijfde te laten gaan, kan leiden tot uitschakeling. Zo ondervond Cristiano Ronaldo bij het EK in 2012. Tegen de tijd dat hij moest schieten, was het al voorbij voor Portugal. Als de eerste raak schiet, geeft dat een boost aan het team. Nummer vier heeft vaak al een beslissend moment.