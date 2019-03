Haase moet vlammen tegen Kyrgios

De Haagse tennisser moet dan donderdag op Wimbledon de Australiër Nick Kyrgios verslaan. Om de nummer 18 van de wereld te verrassen, moet hij zijn beste tennis op het heilige gras tonen, zo zei Haase bij Eurosport.

,,Hij is een ongelooflijk getalenteerde speler. Ik zal mijn 'A-game' moeten halen. Hij speelt van alles en nog wat en serveert ongelooflijk goed. Het mentale aspect gaat heel lastig worden. Ik moet me vooral richten op mijn eigen servicegames en proberen hem te breken.''

Kansje

Analist en zevenvoudig grandslamkampioen Mats Wilander geeft Haase wel een kansje. ,,Met Kyrgios op de baan weet je één ding zeker: er worden veel tiebreaks gespeeld. Haase beschikt natuurlijk over een uitstekende service én hij varieert die heel goed. Ik verwacht veel korte rally's en dat is in het voordeel van Haase die ook over goede, snelle handjes beschikt. In vele opzichten is dit een prima wedstrijd voor een routinier met de kwaliteiten van Haase. Robin is gewoon een heel complete speler."

Haase en Kyrgios spelen op baan 3 de derde partij van de dag.