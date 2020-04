Juventus-speler Cuadrado door het stof na grove blunder

De Colombiaanse flankspeler heeft zich moeten excuseren nadat hij teammaat Adrien Rabiot met Andrea Fortunato vergeleek, die exact 25 jaar geleden overleed.

Elk jaar op 25 april deelt de Oude Dame een foto of video van de betreurde Italiaanse verdediger. Fortunato overleed op die dag in 1993 aan de gevolgen van acute leukemie. Hij stond bekend als een speler met een grote toekomst, bij Juve en bij de Italiaanse nationale ploeg waarvoor hij niet lang voor de diagnose zijn debuut had gemaakt.

Maar Cuadrado vond het deze keer nodig om een grap uit te halen met zijn Franse ploegmaat bij de club uit Turijn. „Hey Rabiot, dat ben jij!”, schreef de Colombiaan onder het Instagram-bericht van Juventus. Omdat hij dus vond dat de Fransman op Fortunato lijkt.

De reactie van Cuadrado was op z’n zachtst gezegd niet handig... Ⓒ Screenshot Instagram Juventus

Absoluut not done in deze context en dus bood Cuadrado vliegensvlug zijn excuses aan. „Ik wil hier mijn verontschuldigingen aanbieden aan alle fans van Juventus voor mijn antwoord op een post van de club”, klonk het. „Ik zag alleen de foto en had niet gelezen wat er gebeurd is. Sorry.”