Daria Kasatkina zonder setverlies naar halve finale Roland Garros

Vikram Singh (19) geeft visitekaartje af in Amsterdamse Bos

Het Nederlands elftal heeft de eerste van drie Super League-wedstrijden tegen West-Indië met zeven wickets verloren. In een door regen ingekorte wedstrijd reikte Oranje in het Amsterdamse Bos in 45 overs tot 240/7, waarna de Windies die score in de 43e over en met nog zeven batsmen achter de hand pa...