Ashleigh Barty wint finale Wimbledon in drie sets

Barty liet er geen gras over groeien en begon voortvarend. Ze won de eerste drie games allemaal op ’love’ en Pliskova had niets te vertellen. Pas het vijftiende punt van de wedstrijd was voor de Tsjechische. Deze hervond daarna haar ritme en brak in de vijfde game van de wedstrijd terug. Zo knokte ze zich terug in de set. Haar wederopstanding kwam wel te laat, want uiteindelijk pakte Barty de openingsset met 6-3.

Spannende tweede set

De stijgende lijn die Pliskova had ingezet, kon ze aan het begin van de tweede set niet lang doortrekken. Ze leverde haar tweede servicegame in. Maar wederom toonde ze karakter en dit keer met meer succes, want niet veel later trok ze de stand gelijk naar 3-3. Daarna ging het even gelijk op totdat Pliskova het bij 5-5 gruwelijk misging voor de Tsjechische. Ze stond 40-0 voor op haar eigen servicebeurt, maar leverde mede door een paar domme fouten vijf punten op een rij in. Barty bleek haar zenuwen vervolgens niet onder bedwang te hebben, want ook zij gaf niet thuis op haar servicegame.

Een tiebreak moest de beslissing brengen. Daarin wist Pliskova als eerste een mini-break te forceren. Ze had in deze tiebreak bovendien twee keer niet te klagen over de netband, die steeds het punt in haar voordeel liet uitvallen. Mede daardoor won ze de tiebreak met 7-4.

Wisselvallige Pliskova

Het wisselvallige van Pliskova kwam vervolgens direct weer bovendrijven in set drie, toen ze mede door een flink aantal fouten haar eerste servicegame weer inleverde. Lang speelde Barty solide, maar in de beslissende game op 30-30 maakte ze net als een set eerder geen stabiele indruk. Pliskova was echter ook niet scherp en verzilverde het breakpunt niet. Barty stokte vervolgens niet meer en sleepte de felbegeerde grastitel in de wacht.

Barty is zodoende voor de tweede keer de beste in een grand slam. De nummer een van de wereld won in 2019 al Roland Garros, maar kwam op Wimbledon nog niet eerder voorbij de vierde ronde.