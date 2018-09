Glansrol Van Rhijn bij Club Brugge

Het was de enige treffer in het Jan Breydelstadion, waar Gent het duel met tien man beëindigde. De Israëliër Rami Gershon verdween kort voor tijd met rood naar de kant.

Bij Brugge speelden, behalve Van Rhijn, ook Stefano Denswil en Ruud Vormer de hele wedstrijd. Denswil kreeg geel.

Brugge staat voorlopig tweede in de Belgische Jupiler Pro League, maar Anderlecht en Standard Luik, die elkaar later op zondag treffen, kunnen nog passeren. Zulte Waregem, dat zaterdag gelijkspeelde (1-1) tegen Charleroi, is de koploper.