Premium Het beste van De Telegraaf

Betekent dit het einde van superploeg Jumbo-Visma?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Van links naar rechts: schaatscoach Jac Orie, teambaas Richard Plugge en voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De rivalen weten zich op dit moment geen enkele raad met het grote machtsvertoon van Jumbo-Visma. De wielerformatie rijgt de zeges aaneen, en doet dat op een wijze die ongekend is. De laatste jaren is de Nederlandse miljoenenploeg toonaangevend geworden in het peloton met innovaties op elk gebied, waar de rest achteraan hikt. Het resulteerde vorig jaar in de eerste Tour de France-zege met Jonas Vingegaard en dit prille seizoen behaalde Jumbo in de kasseiklassiekers een score van vijf op vijf. Toch gaan er geluiden dat het einde van deze superploeg nu nabij is…