Spelersvakbond VVCS: voetballers verdienen duidelijkheid

„Waarom zouden voetballers verschillen van andere mensen of andere sporters”, vraagt Levtsjenko zich af. „De meeste competities in andere sporten zijn al beëindigd. Ik snap dat de belangen in het voetbal groot zijn. Maar we hebben allemaal de nieuwe maatregelen van het kabinet gehoord. Geen bijeenkomsten tot 1 juni en zo. Dan kan je voor 1 juni toch niet gaan voetballen.”

Tot nader nieuws van de KNVB of het ministerie van VWS ligt het voetbal vooralsnog slechts tot 6 april stil. „Maar over twee weken kunnen we natuurlijk niet gaan voetballen in de eredivisie of eerste divisie”, stelt Levtsjenko. „Ook niet zonder publiek. Want bij een beetje duel zijn 120 mensen betrokken. Voetballers, trainers, mensen van televisie en zo kan ik wel doorgaan. En hoe kan je voetballen als je 1,5 meter afstand moet nemen? Dat kan toch niet.”

„Begrijp me niet verkeerd, ook ik wil dat onze competities worden afgemaakt”, vervolgt Levtsjenko. „Maar dat moet wel kunnen. In China lag alles drie maanden stil wegens het coronavirus. Met de huidige maatregelen van het kabinet kunnen voetballers niet eens trainen. Ook niet in kleine groepjes als in Duitsland nu. Want wat als ze een kwetsbare opa of klein kindje hebben? Voetbal is niet belangrijker dan de volksgezondheid.”

„Met veel geluk kunnen voetballers vanaf 1 juni weer trainen”, zegt Levtsjenko. „Daarna hebben ze drie weken nodig om echt fit te worden. Het seizoen kan dan nog worden uitgespeeld, als de FIFA met een plan komt dat niet alle competities op 30 juni moeten worden beëindigd. En als het seizoen niet wordt afgemaakt, roep dan alsjeblieft geen kampioen uit in de eredivisie. Verdeel de Europese tickets dan maar op basis van huidige stand of de eindklassering van het vorige seizoen.”

In een reactie zegt de KNVB voorlopig te werken met drie scenario’s. De competities worden uitgespeeld voor 30 juni (tot juni zonder publiek). De competities worden uitgespeeld na 30 juni (afhankelijk van uitkomsten van de UEFA-kalenderwerkgroep). De laatste optie is dat de competities helemaal niet meer worden uitgespeeld. „We zijn nog druk met alle partijen in overleg”, antwoordt een woordvoerder op de vraag wanneer er nieuwe informatie voor de voetballers komt.