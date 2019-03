Rojer wel verder dan eerste ronde

Aan de zijde van de Pakistaan Aisam Qureshi versloeg hij de Spanjaarden David Ferrer en Marc Lopez: 7-6 (3) 6-4 6-4.

Drie jaar geleden won Rojer Wimbledon met de Roemeen Horia Tecau, maar die moest dit jaar het grasseizoen wegens een blessure aan zich voorbij laten gaan. Op Roland Garros speelde Rojer ook met Qureshi en daar verloren ze in de eerste ronde.

Bibiane Schoofs slaagde er niet in de tweede ronde van het vrouwendubbelspel te bereiken. Samen met de Belgische Ysaline Bonaventure verloor ze met 6-4 6-1 van het Taiwanees-Chinese koppel Hao-Ching Chan en Zhaoxuan Yang.

Lesley Kerkhove werd ook uitgeschakeld. De Zeeuwse verloor met haar Wit-Russische partner Lidzia Marozava in twee sets van het Slowaaks-Kroatische koppel Magdalena Rybarikova en Petra Martic: 5-7 3-6.

Kerkhove was niet actief in het enkelspel op het Londense grand slam. Ze wist in de kwalificaties geen plek af te dwingen in het hoofdtoernooi.