Grote ambities Tom Dumoulin: ’Het zou mooi zijn als het lukt’

„Het zou mooi zijn als het lukt. Ik heb de eerste etappe al verkend, en aan het einde zit een klimmetje. Dat is niet te lastig, dus ik hoop dat ik bij de eersten zit. Dan ligt alles open op de tweede dag, en het zou mooi zijn als ik in de tijdrit het roze kan pakken”, aldus Dumoulin, die dan misschien wel Mathieu van der Poel aflost, al zal dat een hele kluif worden.

Tevens liet de Limburger weten dat hij hoopt weer een rol te kunnen spelen als het gaat om de plaatsen op het eindpodium. „Ik heb een heel goed gevoel overgehouden aan de hoogtestage die ik heb gedaan. Ik heb grote vorderingen gemaakt en voel me zoals ik hoopte. Dit is de beste voorbereiding geweest die ik me kon wensen. Als eerste wil ik een rit winnen. Dat is een mooi startpunt. Het is al even geleden dat ik een klassement heb gereden, dus voor mij is het ook de vraag hoever ik daar kan geraken.”