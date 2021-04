Vrouwen vier-zonder pakt derde titel op rij op EK roeien

Nederland hield in Varese Ierland en Groot-Brittannië achter zich.

Eerder moesten Melvin Twellaar en Stef Broenink genoegen nemen met het zilver in de mannen dubbeltwee. De titelverdedigers zagen in de slotfase het Franse koppel langszij komen.

Vorig jaar haalde Nederland in Poznan liefst zeven keer goud, maar daar ontbrak een aantal toplanden vanwege de coronacrisis.

Vrouwen dubbelvier prolongeert titel op EK roeien

De vrouwen dubbelvier heeft Nederland het tweede goud bezorgd op de Europese kampioenschappen in Varese. Nicole Beukers, Olivia van Rooijen, Inge Janssen en Laila Youssifou hielden op het Italiaanse meer de teams van Groot-Brittannië en Duitsland, de regerend olympisch kampioen, achter zich.

Oranje was de titelverdediger na het succes in Poznan vorig jaar waar een aantal sterke landen ontbrak vanwege de coronamaatregelen.

Vrouwen Acht pakt zilver op EK roeien

De Vrouwen Acht heeft bij de Europese titelstrijd roeien in Varese verrassend het zilver gepakt. Stuurvrouw Dieuwke Fetter, Aletta Jorritsma, Dieuwertje den Besten, Elsbeth Beeres, Karien Robbers, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins, Nika Vos en Marloes Oldenburg moesten alleen de Roemeense roeisters voor zich dulden. Rusland werd derde.

De Vrouwen Acht moet zich in mei op het olympisch kwalificatietoernooi in Luzern nog plaatsen voor de Spelen van Tokio. Daar is een plaats bij de beste twee nodig.

Bij de mannen is de Holland Acht na de tweede plaats bij de WK in 2019 al zeker van deelname aan de Spelen. Net als vorig jaar in Poznan werd ook nu de EK besloten met de derde plek. Groot-Brittannië en Roemenië voeren te snel voor het door stuurvrouw Eline Berger geleide achttal: Björn van den Ende, Robert Lücken, Bram Schwarz, Maarten Hurkmans, Jasper Tissen, Simon van Dorp, Ruben Knab en Mechiel Versluis. Titelverdediger Duitsland werd vierde.

Nederland kwam daarmee op twee gouden, drie zilveren en twee bronzen medailles.