Frank de Boer over opstelling: ’Dit is mijn ideale plaatje’

Ondanks die ontspanning, kent De Boer het belang van deze wedstrijd. „Als je wint ben je groepswinnaar. Ik denk dat dat belangrijk is, al kan er altijd nog een konijn uit de hoge hoed komen als je tegen de nummer drie van de groep des doods komt te spelen. Maar als je tweede wordt, wordt het waarschijnlijk Italië.”

In vergelijking met de wedstrijd tegen Oekraïne wisselde De Boer alleen Jurriën Timber. Matthijs de Ligt vervangt hem. „Het was niet een abc’tje, omdat Timber het fantastisch gedaan heeft. Maar je kijkt naar wat je nodig hebt. De Ligt wordt het slot op de deur. Met De Ligt en De Vrij in het centrum heb je snelheid én kopkracht achterin. Dit was ook in eerste instantie mijn ideale plaatje. Toen ik de selectie maakte, had ik het zo op papier staan.”

Niet alleen Nederland speelt met vijf verdedigers, dan doen ook de Oostenrijkers. „Je krijgt daardoor de situatie dat je 3 tegen 2 hebt, zowel achterin als voorin. Voorin moet je de oplossing vinden met druk zetten met Depay en Weghorst. Ondertussen lopen op de flank de backs tegen elkaar op.”