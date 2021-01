Peter Sagan zou graag weer op de groene trui jagen

Peter Sagan in de groene trui. Ⓒ ANP/HH

Peter Sagan liet zondag vanuit het trainingskamp van BORA-hansgrohe aan het Gardameer (Ita) weer tien minuten van zich horen. Hoe zijn programma eruit zal zien? Of hij de Tour de France en de olympische wegrace zal combineren? Het blijf allemaal ongewis. Want corona regeeert…, en de drievoudig wereldkampioen is daar op dit moment zo te horen niet heel rouwig om.