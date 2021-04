De grove blunders van de Super League blootgelegd

Op niet mis te verstane wijze protesteren de supporters in Engeland tegen de komst van de Super League. Die lijkt er voorlopig niet te komen. Ⓒ FOTO’S AFP, ANP/HH

De razendsnelle ineenstorting van de Europese Super League is een van de grootste voetbalblunders in de historie van het profvoetbal. Eentje met de kracht van negen op de Schaal van Richter. Wat is er fout gegaan en was die hele Super League echt zo’n slecht idee? Nee, zegt Chris Woerts, boegbeeld van de Nederlandse sportmarketing. „In de toekomst komt die League er toch.”