Schippers vierde, Hassan derde in Lausanne

De tijd van de Nederlandse sprintster was 11,02, een honderdste boven haar beste seizoensprestatie.

De race werd gewonnen door Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust, 10,90. De Jamaicaanse Elaine Thompson werd tweede (10,99), voor de Amerikaanse Jenna Prandini (11,00).

Jamile Samuel, vorige week nog vierde in Parijs, eindigde als tweede op de 200 meter. Haar tijd was 22,68. Winnares Gabrielle Thomas uit de Verenigde Staten finishte in 22,47.

Sifan Hassan

Sifan Hassan is bij wedstrijden in Lausanne in de Diamond League op de 1500 meter als derde geëindigd. De atlete finishte in de Zwitserse stad in 3.58,39. De race werd gewonnen door de Amerikaanse Shelby Houlihan (3.57,34), voor de Britse Laura Muir (3.58,18).

Hassan was tevreden met de derde plaats. „Normaal wil ik altijd winnen, maar gezien de omstandigheden ben ik hier heel blij mee”, zei ze bij de NOS. „Ik heb alles gegeven en het ging heel goed. Alleen het laatste stuk miste ik nog de juiste snelheid. Daar moet ik aan werken. Verder lig ik mooi op schema. Het is goed om er weer bij te zijn.”

Vorige week maakte Hassan na enkele maanden met een knie te hebben gesukkeld haar rentree bij wedstrijden in Parijs. Ze werd daar tiende op de 800 meter. De geboren Ethiopische is al geplaatst voor de EK, later deze zomer in Berlijn.