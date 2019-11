Koeman begrijpt loting EK ’niet helemaal’

Over de wedstrijd was de bondscoach wat minder tevreden. Althans, vooral over de eerste helft. „Na de 2-0 liep de energie eruit. We waren toen slecht in drukzetten. Gelukkig was dat in de tweede helft beter”, zegt hij tegen de NOS.

Hij vervolgt: „Ik heb dat in de rust wel aangegeven, ja. Natuurlijk heb je aandacht voor enkele posities. Zo heb ik ook de jongens (Stengs, Boadu, red) kunnen laten debuteren. We kwamen er natuurlijk ook wel een paar keer door in de eerste helft, maar er was weinig ruimte.”

Over de twee interlands van het Nederlands elftal in maart kan hij kort zijn. „Het zou gek zijn als we op een avond tegen Estland ineens alles duidelijk hebben. Daar hebben we nog vijf of zes maanden voor. En dat wordt een strijd. Die potjes gaan over de discussiepuntjes in de selectie. Ik wil dan iedereen laten spelen in die twee wedstrijden.”

Mopperen

Calvin Stengs begon wat ongelukkig bij zijn debuut voor Oranje, maar droeg uiteindelijk wel met twee assists bij aan de 5-0 zege. „Ik weet niet of het bibbers waren. Ik had hem bewust al de avond ervoor ingelicht over zijn basisplaats. Hij was misschien een paar keer ongelukkig, maar je ziet wel aan zijn balbehandeling en snelheid dat het een geweldige speler, wordt. Hij moet nog stappen maken en of dat voldoende is voor komende zomer zullen we zien.”

Koeman constateerde dat Oranje niet mag mopperen over een tweede eindklassering. „Ik begrijp dat we nu in een EK-poule met groepshoofd Oekraïne zitten”, zei hij. „Ik snap die indeling niet helemaal. Ik heb aan de KNVB gevraagd of ik op 30 november nog wel naar de loting voor het EK moet. In andere poules staan al drie van de vier ploegen vast. Maar goed, het had veel slechter gekund dan Oekraïne. We willen ver komen op het EK, dus we komen de sterkste landen ook nog wel tegen.”

