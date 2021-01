Soap rond lockdownfeest Gladbach-spits Breel Embolo: ’Hij ontsnapte via het dak en schuilde in bad’

Borussia liet Embolo uit de selectie voor de wedstrijd van afgelopen dinsdag tegen Werder Bremen. De reden? Een mogelijke overtreding van de coronaregels. Wat Embolo precies heeft uitgespookt, meldde zijn club niet.

Het Duitse Bild weet echter waar de schoen wrong. De politie zou hem afgelopen weekeinde betrapt hebben tijdens een illegaal feestje. In een restaurant zouden liefst 23 mensen aanwezig zijn geweest en dat zónder mondmasker. Het zou gaan om acht mannen en vijftien schaars geklede vrouwen. Mönchengladbach wilde dus niet bevestigen of het bericht in Bild klopt, maar meldde wel dat Embolo pas weer mag spelen als hij een negatieve coronatest heeft afgelegd (wat intussen is gebeurd, red).

Vlucht over dak + schuilen in bad

Tot zover hoofdstuk één van de heisa. Embolo was er als de kippen bij zijn versie van de feiten te vertellen. „In de nacht van zondag, na de wedstrijd in Stuttgart, reed ik met een vriend naar Essen. Een vergissing in deze tijden, maar ik ben niet op een feest geweest. Het appartement waar ik zat, bevond zich in de buurt van het restaurant waar het bewuste feest plaatsvond”, aldus de Zwitser, die ook nog beweerde dat hij met zijn vriend een basketbalwedstrijd aan het kijken was toen de politie binnenviel.

Die laatste reageerde door te stellen dat er enkel een inval plaatsvond in het restaurant en dus niet ergens anders in de buurt. Bild zocht en vond, naar eigen zeggen, de waarheid achter Embolo’s verhaal. De spits zou voldoen aan de beschrijving van een man die volgens ooggetuigen via het dak van het restaurant naar een aangrenzend appartement vluchtte. Waar Embolo overigens in z’n eentje werd aangetroffen…schuilend in bad.

Zaak schikken?

„Ik heb hem gebeld om zijn kant van het verhaal te horen”, aldus trainer Marco Rose. „Maar eigenlijk duurde het gesprek al snel te lang. Het heeft gewoon geen zin om in deze tijd om 02.30 uur naar een vriend te gaan. Op dat moment heb je de regels al overtreden en alleen daarom al konden we hem niet selecteren voor de wedstrijd tegen Bremen.”

Rose voegde er nog aan toe dat Embolo hem verzekerde dat hij niet op het lockdownfeestje was. „Op dit moment is het nog een kwestie van speculatie”, aldus de woordvoerder van de club. Intussen meldde Bild wel dat de woordvoerder van Essen liet weten dat er contact is geweest tussen de burgemeester en de entourage van Embolo. Er zou gepolst zijn of het mogelijk is om de hele zaak te schikken. Met een boete die naar het goede doel zou gaan.

Breel Embolo zou via het dak gevlucht zijn en vervolgens in bad zijn aangetroffen. Ⓒ ANP/HH

Toptalent

Embolo stond als tiener te boek als een gigantisch talent nadat hij uitblonk en drie keer op rij kampioen werd met FC Basel. In de zomer van 2016, op amper 19-jarige leeftijd dus, maakte hij voor bijna 27 miljoen euro de overstap naar Schalke 04. Drie jaar later werd hij, na slechts 12 goals, voor ’amper’ 11 miljoen euro verkocht aan Gladbach.

De aanvaller speelde ook al 38 keer voor het Zwitserse nationale elftal.