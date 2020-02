FC Twente wordt te laat wakker tegen SC Heerenveen

Hicham Faik, Chidera Ejuke en Joey Veerman maakten de doelpunten voor Heerenveen. Uitblinker Alen Halilovic, vorig jaar overgekomen van Standard Luik, was bij de eerste twee treffers betrokken. Haris Vuckic benutte bij een achterstand van 0-3 een strafschop voor FC Twente. Lindon Selahi maakte de wedstrijd in de 72e minuut weer spannend (2-3), maar een zesde treffer in het boeiende duel bleef uit.

Heerenveen blijft middenmoter in de de eredivisie. FC Twente komt maar niet weg van de onderste plaatsen. De club uit Enschede heeft maar 2 punten meer dan Fortuna Sittard, de nummer zestien van de eredivisie. Die positie verplicht aan het einde van het seizoen tot deelname aan de play-offs voor promotie en tegen degradatie

.