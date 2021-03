Toernooidirecteur Richard Krajicek kan opgelucht ademhalen na winst Stefanos Tsitsipas

De eerste set pakte Tsitsipas direct een break en kwam op 2-0. Maar daarna verloor hij meerdere games op rij en uiteindelijk ook de set met 6-4.

In de tweede set herpakte de Griek zich en al snel had hij een voorsprong van 5-0 te pakken. Khachanov kwam even terug, maar de tweede set was toch echt voor Tsitsipas: 6-3.

In de derde en beslissende set ging het gelijk op tussen de twee. Bij een stand van 5-5 brak Tsitsipas zijn opponent en dat gaf hij niet meer uit handen op zijn eigen service.: 7-5.

Voor toernooidirecteur Richard Krajicek een opluchting. Al vrij snel verloor hij in het toernooi Daniil Medvedev en de finalist van vorig jaar, Felix Auger-Aliassime. Rafael Nadal had vlak voor het toernooi afgezegd.