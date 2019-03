Boonen prijst Groenewegen

Veel van zijn concurrenten én andere kenners tippen Dylan Groenewegen als dé man die met de ritzege en het eerste geel aan de haal kan gaan.

Fernando Gaviria wordt eveneens gezien als iemand die de prestigieuze dubbel kan pakken. De 23-jarige Colombiaan wordt samen met de twee jaar oudere Groenewegen als de kopman van de nieuwe (machts)sprintersgeneratie gezien. Zij moeten de gevestigde orde een toontje lager laten zingen. De oudjes Mark Cavendish (30 ritzeges in de Tour, hij loert op het record van 34 van Eddy Merckx), Marcel Kittel (veertien stuks) en André Greipel (elfmaal) kunnen echter altijd nog terugvallen op hun ervaring. Zet daar ook nog alleskunner Peter Sagan met zijn acht overwinningen bij, want die kan op een topdag eveneens iedereen kloppen.

Fernando Gaviria

De bloednerveuze Gaviria duwde in ieder geval alle druk in de richting van de Amsterdammer. „Dylan is een geweldige coureur. Hij heeft dit seizoen bewezen dat hij tot de snelste sprinters behoort. Ik zet hem in hetzelfde rijtje als alle andere toppers, zoals Kittel en Cavendish”, aldus de sprinter van QuickStep, die in ploegmaat Niki Terpstra een hardrijder heeft die in de aanloop naar de sprint van grote waarde kan zijn.

Hun ploegleider en voormalig topsprinter Tom Steels ziet in Groenewegen eveneens een geduchte concurrent om het eerste geel voor hun neus weg te grissen. „Dylan zegt dat zijn trein beter is geworden en dat is logisch. Als de uitslagen goed zijn, trek je dat treintje ook naar een hoger niveau. Maar hij is vooral zelf degene die een enorme stap heeft gezet.”

Over dat treintje gesproken geeft ex-toprenner Tom Boonen, goed voor zes ritzeges in de Tour en winnaar van de groene trui in 2007, ook zijn mening. „Een topsprinter heeft eigenlijk maar twee of drie goede pionnen nodig die hem in de juiste positie brengen. Het komt erop aan om zo fris mogelijk aan de streep te geraken en zo je optimale sprint te rijden. Groenewegen heeft in dat opzicht een grote ontwikkeling doorgemaakt. Een beetje onverwacht. Ik wist wel dat hij snel was, maar zo zijn er wel veertig. Dylan is dat ver ontstegen en echt een goede coureur geworden.”

"Zijn zege op de Champs-Élysées is dé bevestiging"

Groenewegen wordt dus door de kenners hoog ingeschaald. En als de waaiers langs de kust in de Vendée uitblijven, is een massasprint onvermijdelijk. Sinds 2013 mondde de eerste rit in lijn immers altijd uit in een gevecht tussen de snelste mannen van het peloton. In 2013 en 2014 scoorde Kittel de dubbel, in 2016 was het op Utah Beach Mark Cavendish die met de eerste ritzege in die Tour zijn gele droom vervulde.

Hoewel de aanloop van Kittel niet geweldig was, mag hij nooit worden afgeschreven. Dit jaar won hij slechts twee ritten in de Tirreno-Adriatico, tegenover negen sprintzeges van Groenewegen. „De overwinning van vorig jaar op de Champs-Élysées is dé bevestiging dat Dylan tot de rapste spurters behoort. Al was het voor mij geen verrassing, want dat wist ik eigenlijk al. Het geldt wel voor elke sprinter dat je eerst een rit moet hebben gewonnen in de Tour voordat je vertrokken bent”, aldus de Duitser.

En dat niet alleen. Als Groenewegen morgen het geel pakt, kan Nederland wat dat betreft voor het eerst sinds 1989 weer juichen. Destijds was Erik Breukink de laatste Nederlander die het leiderstricot in de Tour de France om de schouders kreeg.