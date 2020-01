Mathieu van der Poel binnenkort in shampoo-reclame

„Tijdens de besprekingen is daar niet specifiek over gesproken, maar het is logisch dat dat binnenkort gaat gebeuren, net zoals dat bij Marcel Kittel het geval was”, zegt teammanager Philip Roodhooft. „We kunnen er niet omheen dat hij niet alleen sportief gezegend is met kwaliteiten. Het is een vlotte kerel met een mooie volle bos haar. Dit soort dingen is een gezonde wisselwerking tussen sponsor en het gezicht van de ploeg.”

Tom Dumoulin speelde in zijn tijd bij Giant-Alpecin ook een rol in de reclame-uitingen van het Duitse shampoomerk. Momenteel is de Limburgse winnaar van de Giro in 2017 van Jumbo-Visma te bewonderen in een reclame van supermarktketen Jumbo.