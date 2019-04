Clasie alleen huuroptie voor Feyenoord

Wanneer de nummer zeventien van de Premier League de middenvelder definitief van de hand doet, wil het een substantieel deel terugzien van het bedrag dat de club in de zomer van 2015 in hem investeerde (15 miljoen euro). Dat is iets dat Feyenoord niet kan en wil betalen om zijn nog twee jaar doorlopende contract af te kopen.

Voordeel is dat Clasie in deze fase van zijn carrière maar één ding wil: terugkeren naar Feyenoord. De speler wil met zijn gezin in Nederland zijn en na twee magere jaren (22 basisplaatsen voor Southampton en Club Brugge) weer veel spelen bij de club waar hij uitgroeide tot international. Elke andere optie schuift hij op voorhand terzijde. Dat maakt het voor Southampton lastig om hem te slijten aan andere clubs in Engeland of elders in Europa.

El Ahmadi kan zijn handtekening zetten onder een lucratieve tweejarige verbintenis bij het Saoedi-Arabische Al-Ittihad. Wanneer dat gebeurt zet Feyenoord alles in het werk om een huurconstructie voor elkaar te boksen die de terugkeer van Clasie mogelijk maakt.