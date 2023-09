Feyenoord deelt dreun uit aan FC Utrecht

Het meegereisde Legioen was oh zo nieuwsgierig wat de man van acht miljoen euro, op wie wekenlang met smart werd gewacht, te bieden zou hebben. Het antwoord is simpel: techniek, overzicht, rust aan de bal en het vermogen om met één beweging een medespeler voor de keeper te zetten. Daarvan gaf hij een staaltje weg toen Feyenoord halverwege de eerste helft de thuisploeg liet terugkomen van een eerste achterstand.

Ivanusec kreeg kort achter de Feyenoord-voorhoede een bal van Quilindschy Hartman toegespeeld rond een vol zestienmetergebied. In een fractie van een seconde zette hij Calvin Stengs achter de verbaasde Utrecht-defensie voor de keeper en die rondde simpel af. Het was voor Stengs zijn officiële doelpunt in het Feyenoord-shirt en de eerste treffer weer in de Eredivisie sinds hij in mei 2021 voor AZ nog tegen RKC scoorde.

Maar de vreugde van het hele Feyenoord-elftal zat hem vooral in de actie van de Kroatische international. Dit is exact waar Slot naar hunkerde in de afgelopen weken. Als je zoveel balbezit hebt, zo dominant bent in wedstrijden moet dat meer rendement opleveren. En daarvoor is individuele kwaliteit in en rond het strafschopgebied van de tegenstander nodig.

Plastic pollepel

Het helpt wel als die tegenstander, in dit geval FC Utrecht, dan op andere momenten de deur wijd openzet en met een plastic pollepel van de Hema in plaats van een stalen mes tussen de tanden speelt. Dat de harde kern kort na rust zich al massaal tegen technisch directeur Jordy Zuidam keerde (‘Zuidam rot op’) maakt duidelijk dat de crisis in de Domstad onverminderd voortduurt en daar ondanks een stroom van nieuwe spelers voorlopig geen rust komt.

Santiago Gimenez en doelpuntenmaker Calvin Stengs vieren de 1-2. Ⓒ ANP

De frustraties van het thuispubliek kwamen naar buiten op het moment dat Santiago Gimenez zijn tweede doelpunt van de middag produceerde en Feyenoord op een 3-1 voorsprong bracht. De Mexicaanse spits zette zijn ploeg al na acht minuten op voorsprong toen hij en Stengs samen werden gelanceerd door David Hancko.

Door een foutje van Mats Wieffer, die bij een hoekschop voor zijn eigen keeper Timon Wellenreuther opdook en de bal pal voor de voeten van Utrecht-middenvelder Ryan Flamingo klaar legde kwam FC Utrecht even terug. Maar het overwicht van de regerend kampioen was in die fase al zo groot, dat het nooit lang kon duren voordat er meer doelpunten zouden vallen. Paixao, Wieffer en Ivanusec waren met schoten dicht bij goals.

Luxe

De luxe van de Feyenoord-bank na het sluiten van de transferwindow kwam naar voren toen Arne Slot al binnen het uur zijn topscorer Gimenez rust kon geven en hem kon vervangen door de duurste aankoop van deze zomer, de Japanner Ayase Ueda. Die kreeg binnen een kwartier een daverend applaus van zijn eigen medespelers én de Rotterdamse supporters toen hij de bal na een droomaanval van Feyenoord-zijde in de bovenhoek joeg: 1-4. In de slotfase maakte Yankuba Minteh het feestje compleet. Hij bleef ijzig kalm en tekende voor de 1-5.

De waarde van twee goede spitsen komt meteen naar voren. Het is wel handig om zuinig om te springen met de Mexicaanse international, want na de interland-break komt een overvolle kalender (competitie én Champions League-duels) tevoorschijn. En Gimenez heeft slechts één week vakantie gehad.

Feyenoord-aanwinst Luka Ivanusec (links) in duel met Hidde ter Avest. Ⓒ ANP

Grote hoogte

Met vijf goals in vier competitieduels is helder dat Gimenez naar grote hoogte kan gaan stijgen als hij in de buurt van dit gemiddelde blijft zitten in de Eredivisie.

Aan Utrecht-kant werd het alleen maar minder na rust. Interim-coach Rob Penders, die de boel deze week mocht leiden na het ontslag van Michael Silberbauer, haalde met Marouan Azarkan tot ergernis van het publiek ook nog eens een van de beste spelers bij FC Utrecht van het veld.