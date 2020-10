Asresten in oog Joost Luiten

Bij het schoonmaken van de open haard kwamen er asrestjes in zijn oog terecht. ,,Klein ongelukje in huis. Oog is een beetje beschadigd, maar volgens de dokter is dat binnen een of twee dagen weer oké. Het ziet er erger uit door het ooglapje en mondkapje”, schrijft hij op Instagram.

Het BMW PGA Championship begint aanstaande donderdag. Het golftoernooi is een van de Rolex-events met 7 miljoen dollar aan prijzengeld.