Denswil en Schouten ten onder tegen Milan

AC Milan leidde na ruim een half uur met 2-0 na doelpunten van Krzysztof Piatek (penalty) en Theo Hernandez. Niet veel later werkte Hernandez de bal in eigen doel.

Direct na rust namen de bezoekers via Giacomo Bonaventura weer een voorsprong van twee doelpunten. Via een strafschop van Nicola Sansone kwam Bologna in de slotfase nog terug, maar tot de gelijkmaker kwam het niet.

Schouten deed bij de thuisploeg alleen de eerste helft mee, Denswil speelde de hele wedstrijd. Mitchell Dijks ontbrak vanwege een voetblessure.

Beide ploegen staan in de middenmoot: AC Milan staat 10e, Bologna twee plekken lager.