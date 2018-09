’Plan rond Dumoulin werkte heel goed’

De technisch directeur van Team Sunweb denkt dat zijn ploeg hoge ogen kan gooien. ,,Wilco had ons nog wat extra’s gegeven, maar ik denk nog altijd dat we een zeer sterke formatie hebben. We hebben een duidelijk plan en kunnen meedoen om de zege.”

„Mitchelton-Scott heeft ook heel sterke ploeg”, vervolgt Roberts. „En ook BMC zal lastig zijn te verslaan, net als Quick-Step en Sky.”

Tijdens de openingsrit van de Ronde van Frankrijk verloor Tom Dumoulin in tegenstelling tot Naira Quintana en Chris Froome geen tijd. „Tom kwam veilig binnen en verloor geen tijd. We wisten dat het stressvol zou worden, maar hadden een goed plan om uit de stress te blijven. Dat werkte goed”, aldus Roberts.