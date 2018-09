Thomas: ’Dat sla ik niet af’

De Welshman was in de tweede etappe bij de pinken en raapte zonder moeite een kostbare bonificatieseconde op.

„Niemand leek voor die seconde te willen gaan, dus ik dacht: nou, dan pak ik hem wel. Ik was er toch. Ik reed voor in het peloton en het kostte me geen enkele moeite. Een seconde sla ik natuurlijk niet af.”

In de openingsrit was de schaduwkopman van Sky ook al bij de les. In tegenstelling tot Chris Froome finishte Thomas in het eerste peloton, waardoor maandag - als een ploegentijdrit wordt verreden - de gele trui lonkt.

Thomas vond het zondag zeer nerveus in het peloton, zo vertelde hij in gesprek met Eurosport. „Het was vandaag, door de vele valpartijen van gisteren, nog hectischer dan normaal. Iedereen wilde van voren zitten. Het was behoorlijk gevaarlijk, maar gelukkig slaagden we er als team in om uit de problemen te blijven. Dat was vandaag het belangrijkste.”

Thomas staat in het algemeen klassement zevende. Zijn achterstand op ritwinnaar en geletruidrager Peter Sagan bedraagt vijftien seconden. Sky geldt als een van de favorieten voor de ploegentijdrit van maandag.

