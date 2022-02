EA Sports verwijdert Marc Overmars als ’icoon’ uit computerspel FIFA22

Gamers kunnen in FIFA Ultimate Team hun eigen team samenstellen door spelers uit het heden en het verleden te kopen in de vorm van virtuele kaarten. Ook met Nederlanders als Johan Cruijff, Ruud Gullit en Dennis Bergkamp kan op die manier in de nieuwste games worden gespeeld.

„Marc Overmars verschijnt niet meer in pakketten in FIFA Ultimate Team (FUT) en in Ultimate Draft”, meldde EA Sports woensdag.

Het komt erop neer dat er geen geen nieuwe kaarten meer verschijnen van Overmars. De kaarten die al zijn gekocht, blijven wel actief. De game-uitgever heeft geen duidelijkheid verschaft over de exacte beweegredenen achter het besluit, al laten die zich natuurlijk raden.

Mason Greenwood

Overmars is niet de eerste (oud-)speler die door EA Sports wordt verwijderd uit FIFA. Recent werd Manchester United-speler Mason Greenwood ’offline’ gehaald, omdat de Engelseman wordt verdacht van verkrachting en mishandeling.

Ook Marco van Basten werd in 2019 tijdelijk geschrapt als icoon, omdat hij in opspraak raakte nadat hij tijdens een onbewaakt moment live op televisie de woorden ’Sieg Heil’ uitsprak.