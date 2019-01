Luis Enrique volgt Hierro op bij Spanje

Hij heeft voor twee jaar getekend. Enrique is de opvolger van Julen Lopetegui, die vlak voor het WK moest terugtreden omdat hij onderhandelingen over een contract met Real Madrid had verzwegen.

Technisch directeur Fernando Hierro nam de honneurs waar tijdens de teleurstellend verlopen eindronde in Rusland. Spanje werd in de achtste finales via strafschoppen uitgeschakeld door Rusland.

Luis Enrique voetbalde bij Sporting Gijón, Real Madrid en FC Barcelona. Bij die laatste club speelde de middenvelder meer dan tweehonderd wedstrijden. Als international droeg hij 61 keer het Spaanse shirt. Na zijn actieve carrière werd Luis Enrique trainer. Zijn grootste successen als coach boekte hij met FC Barcelona, met winst van de Champions League in 2015 en de Spaanse titel in 2015 en 2016. In mei 2017 nam Luis Enrique afscheid bij Barça. Afgelopen seizoen trainde hij geen club.

Voorzitter Luis Rubiales sprak van een unanieme beslissing van het bondsbestuur. „Hij voldoet aan alle voorwaarden die wij van een bondscoach verwachten. Het mooie is dat hij financieel gezien betere mogelijkheden had als trainer, maar voor het nationale team heeft gekozen.”

De Spaanse bond maakte eerder op dag al bekend dat oud-doelman José Francisco Molina de nieuwe technisch directeur wordt. Hij volgt Hierro op, die zondag besloot zijn werkzaamheden bij de bond neer te leggen.

