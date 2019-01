Boston Celtics rouwt om overleden icoon

De Amerikaan overleed zondag op 86-jarige leeftijd. Ramsey veroverde met de Celtics tussen 1957 en 1964 liefst zeven titels in de NBA.

De Amerikaan staat bekend als de eerste 'sixth man' in de NBA. Hoewel Ramsey werd gezien als een van de beste spelers van de Celtics, begon hij meestal toch het liefst op de bank. Als prominente invaller drukte hij dan vaak alsnog zijn stempel op de wedstrijd. Ramsey speelde 623 wedstrijden voor de Celtics, waarin hij gemiddeld 13,4 punten maakte.

Ramsey werd in 1982 opgenomen in de Hall of Fame. Boston Celtics heeft als eerbetoon besloten zijn vaste nummer 23 nooit meer te gebruiken. ,,Frank was een echte heer, die zijn hele leven een loyaal en actief lid van de Celtics-familie is geweest'', schrijft de club. ,,We vieren zijn leven en rouwen om zijn heengaan.''