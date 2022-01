Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond: ’VAR nam juiste beslissing’

Volgens Van Egmond waren de rapen pas écht gaar geweest als VAR van dienst Rob Dieperink de winnende Ajax-treffer wel had laten annuleren. „Dan hadden Ajax en ook de media terecht om bewijs gevraagd. Dat is er simpelweg niet. Op basis van de beelden die er beschikbaar zijn, is niet te zien dat de bal volledig over de zijlijn is geweest”, benadrukt hoofd scheidsrechterszaken van de KNVB.

„Assistent-scheidsrechter Hessel Steegstra was en is er nog steeds van overtuigd dat de bal in het spel bleef. En vergis je niet: die jongens aan de zijlijn hebben een scherp oog.” Tot slot wil Van Egmond nog één ding kwijt. „De assistent-scheidsrechter liet niet het doelpunt ontstaan. Hij constateerde alleen dat de bal niet uit was en liet doorvoetballen.”