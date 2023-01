Costello van Steenis maakt Nederlands feestje van Bellator-event in Parijs

Vorige week werd na berichtgeving in deze krant ook al bevestigd dat Gegard Mousasi aantreedt in Parijs. Hij vecht tegen Fabian Edwards. Van Steenis en Mousasi kennen elkaar goed. De twee zijn trainingspartners. Saillant is dat ze allebei in de middengewichtdivisie uitkomen en elkaar op den duur dus zouden kunnen tegenkomen.

„Het is geweldig om samen met Gegard op deze kaart te staan. We gaan samen toewerken naar het evenement en tegelijkertijd pieken. Wat is er beter dan dat? Het is geweldig om dit samen met Gegard te doen, ik kan me geen betere collega wensen. We hebben sowieso een team vol killers en trekken over vier maanden met een sterk leger naar Parijs”, aldus Van Steenis, die vanwege zijn Spaanse roots ook wel The Spaniard wordt genoemd. „Vechten in Parijs, gelegen tussen mijn thuislanden Nederland en Spanje, is ook nog eens perfect voor mij.”

Van Steenis staat sinds 2017 onder contract bij Bellator. Zes van zijn zeven partijen onder de vlag van de tweede MMA-organisatie van de wereld sloot hij winnend af. Alleen van John Slater verloor hij. Dat was in 2019. In oktober vorig jaar maakte Van Steenis, ooit de nummer drie in middengewichtdivisie, na twee jaar blessureleed zijn rentree en rekende hij af met Kamil Oniszczuk. Hij liet de Pool in de tweede ronde aftikken door middel van een D’arce-verwurging. Met een zege op Lima kan de afgezakte Van Steenis zich weer bij de beste tien in de klasse tot 83,9 kilo voegen.

Costello van Steenis versloeg Kamil Oniszczuk door middel van een D’arce-verwurging. Ⓒ Bellator

,,Ik vind ik het bijzonder om tegen een legende als Douglas Lima te vechten. De fans kunnen een stevig en geweldadig optreden van me verwachten. Ik ga alles geven en wil niet dat het punten wordt beslist. Ik heb veel respect voor Douglas, maar dit is mijn tijd en ik ga hem finishen.”

Lima is een voormalig en drievoudig wereldkampioen in het weltergewicht. Sinds hij in 2020 tegen Mousasi om de vacante titel in het middengewicht vocht lijkt de Braziliaan het winnen verleerd. Nadien waren ook Yaroslav Amosov, Michael Page en Jason Jackson - op weltergewicht - een maat te groot voor hem. Telkens schoot Lima op punten tekort. Nu heeft de Braziliaan besloten om het weer een klasse hoger te proberen, in het middengewicht.

Van Steenis heeft een jonger broertje dat ook actief is in de vechtsport.. De 24-jarige Gino van Steenis staat momenteel onder contract bij de Nederlandse MMA-organisatie Levels Fight League. Tot dusver won hij al zijn drie gevechten als prof.