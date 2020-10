Sport kort: Spookspringen in Garmisch-Partenkirchen op nieuwjaarsdag

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Skisport: Spookspringen in Garmisch-Partenkirchen op nieuwjaarsdag

12:07 uur Het traditionele nieuwjaarsspringen van de schans in het Duitse Garmisch-Partenkirchen dreigt een sfeerloze bedoening te worden. De organisatie van de skispringwedstrijd die deel uitmaakt van de Vierschansentournee houdt rekening met nul toeschouwers op 1 januari. Oorzaak is de nieuwe besmettingsgolf met het coronavirus. "We houden de deur op een kiertje voor als de situatie eventueel verbetert", aldus voorzitter Michael Maurer van skiclub Partenkirchen.

Voor de openingswedstrijd van de 'Vierschansen' in het Duitse Oberstdorf zijn vooralsnog 2500 toeschouwers toegelaten. Of publiek welkom is bij de twee wedstrijden in Oostenrijk (Innsbruck en Bischofshofen) is nog niet duidelijk.

Wielersport: Vanmarcke naar Israel Start-Up Nation

10:40 uur De Belgische wielrenner Sep Vanmarcke stapt over naar de ploeg Israel Start-Up Nation. Daar wordt hij onder anderen teamgenoot van de Brit Chris Froome, die in de Vuelta aan zijn laatste wedstrijd bezig is voor Ineos-Grenadiers. Vanmarcke (32) komt over van EF Pro Cycling en tekent een contract bij zijn nieuwe ploeg voor drie jaar.

Vanmarcke begon als prof bij Topsport Vlaanderen en belandde in 2011 bij Garmin. Twee jaar later stapte hij over naar Belkin, de opvolger van Rabobank. Daar reed hij als een van de klassiekerspecialisten tot en met 2016 toen de ploeg inmiddels LottoNL-Jumbo heette.

Voetbal: blessure Fernandinho nieuwe tegenslag Manchester City

07:49 uur De blessureproblemen bij Manchester City zijn na het duel met Porto in de Champions League weer groter geworden. De Braziliaanse verdediger Fernandinho raakte vlak voor het einde van de wedstrijd geblesseerd en is volgens coach Pep Guardiola vier tot zes weken uit roulatie met een verrekte beenspier.

„Slecht nieuws en een grote klap voor onze ploeg in een periode waarin we zoveel wedstrijden moeten spelen. We hebben eigenlijk iedereen nodig”, zei de Spaanse coach na de wedstrijd. Bij City ontbreken al een tijdje middenvelder Kevin De Bruyne, verdediger Aymeric Laporte en aanvaller Gabriel Jesus door blessures. Volgens coach Guardiola pakken De Bruyne en Laporte donderdag weer voorzichtig de training op.

Honkbal: Rays komen gelijk met Dodgers in World Series

07:35 uur De honkballers van Tampa Bay Rays zijn op gelijke hoogte gekomen met Los Angeles Dodgers in de World Series, de finale in het kampioenschap van de Major League Baseball (MLB). Mede dankzij twee homeruns van Brandon Lowe won de ploeg in Arlington (Texas) met 6-4 en bracht het de stand in de best-of-seven op 1-1.

De Dodgers hadden dinsdag het eerste duel nog overtuigend met 8-3 gewonnen, maar in wedstrijd twee kwamen ze er niet aan te pas. Dat was ook de verdienste van startwerper Blake Snell van de Rays, die pas in de vijfde inning toestond dat de ploeg uit Los Angeles de eerste punten maakte. Chris Taylor bracht met een homerun de achterstand terug tot 5-2.

Lowe was de held bij Tampa Bay. Hij sloeg meteen in de eerste inning een homerun en maakte er nog een in de vijfde. In de zesde inning liepen de Rays uit naar 6-2. Homeruns van Will Smith en Corey Seager verzachtten de pijn ietwat, maar konden de nederlaag niet afwenden. Kenley Jansen, werper bij de Dogders, kwam niet in actie.