Quintana: ’Dit Tour-parcours is geen nadeel voor mij’

In de Tour was hij de laatste jaren niet meer zo nadrukkelijk in het hooggebergte aanwezig, al won hij vorig jaar nog wel een bergrit. Maar zijn eindklasseringen (12e en 10e) maakten geen indruk. „Ik heb me heel goed voorbereid, heb de cruciale ritten verkend na de Dauphiné en start hier met ambitie”, zei hij donderdag bij de teampresentatie in Diegem.

Quintana won dit jaar pas één keer, in de slotrit van de ronde van zijn vaderland. In Parijs-Nice werd hij tweede in het eindklassement, in de Ronde van Catalonië vierde en in het Critérium du Dauphiné negende. „Alles staat in het teken van de Tour”, zei hij toen. „Ik wil dan 100 procent zijn.”

In de Tour treft hij een parcours voor klimmers. „Die vele cols boven de 2000 meter zijn voor mij een goede zaak, maar of dit parcours me voordeel biedt ten opzichte van mijn rivalen? Ik weet het niet. Al mijn rivalen bereiden zich voor op de Tour, op die specifieke omstandigheden. Zij hebben ook hun huiswerk gedaan. Maar ik geef toe: de hoogte is zeker geen nadeel voor mij.”