Van de Zandschulp verpulvert Karatsev in München

Karatsev, via de kwalificaties in het hoofdtoernooi beland, had ’s ochtends al even op de baan gestaan om zijn woensdag vanwege de regen afgebroken partij tegen de Duitser Daniel Altmaier af te ronden.

Van de Zandschulp pakte in de eerste set de break in de vijfde game en kwam op 3-2. Hij liep snel uit en gunde de nummer 129 van de wereld zelfs geen enkele game meer. Van de Zandschulp staat precies honderd plekken hoger op de wereldranglijst.

Gevoelige nederlaag Zverev

Bij de laatste acht neemt Van de Zandschulp het vrijdag op tegen de Amerikaan Marcos Giron, de nummer 68 van de wereld. Vorig jaar haalde de Nederlander de finale in München. Hij gaf toen op tegen de Deen Holger Rune.

De als derde geplaatste Alexander Zverev leed voor eigen publiek een gevoelige nederlaag. De beste Duitser van dit moment werd met 7-6 (2) 6-4 verrast door de Australiër Christopher O’Connell, de mondiale nummer 82. Zverev, zelf de nummer 16 van de wereld, won het toernooi in 2017 en 2018.

De Jong gunt landgenoot Sels geen game op challenger

Jesper de Jong heeft landgenoot Jelle Sels volslagen kansloos gelaten op een challengertoernooi in Italië. Het werd in Roseto degli Abruzzi 6-0 6-0 voor de 22-jarige nummer 243 van de wereld.

De vijf jaar oudere Sels staat 74 plekken hoger dan De Jong op de mondiale ranglijst, op plek 169. Sels was als derde geplaatst op het graveltoernooi.

Sels en De Jong zijn respectievelijk de nummers 5 en 6 van Nederland. Alleen Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Gijs Brouwer en Tim van Rijthoven staan hoger.

Swiatek beleeft succesvolle rentree in Stuttgart

Iga Swiatek heeft een succesvolle terugkeer beleefd op de tennisbaan. De Poolse nummer 1 van de wereld bereikte ten koste van de Chinese Zheng Qinwen, de mondiale nummer 25, de kwartfinales op het graveltoernooi van Stuttgart: 6-1 6-4. Het toernooi op Duitse bodem wordt indoor gespeeld.

De 21-jarige Swiatek had de afgelopen weken last van een ribblessure en mist daardoor onder meer het grote WTA-toernooi van Miami. „Ik heb het gevoel dat ik mijn tijd goed heb gebruikt om een beetje uit te rusten en niet aan tennis te denken”, zei Swiatek voorafgaand aan het toernooi. „Het is het eerste toernooi op gravel, dus ik zal misschien nog een beetje roestig zijn, want dat heb je altijd na een blessure.”

Swiatek is de titelhoudster in Stuttgart. Vorig jaar was ze in de finale met 6-2 6-2 te sterk voor Aryna Sabalenka uit Belarus, die eerder al wist door te dringen tot de laatste acht.

In de kwartfinales neemt Swiatek het op tegen de Tsjechische Karolina Pliskova.