Column Michael Boogerd: Dit lijkt bij de ploeg te horen

Michael Boogerd Ⓒ Rias Immink

Ik gun Tadej Pogacar de Tour-zege van harte. Een mooie renner om naar te kijken, maar ook hadden Primoz Roglic en zijn ploeggenoten het dik verdiend. Hij toonde zich drie weken lang de leider in de koers, dan mag zo’n jongen ook winnen. Het is triest voor Roglic dat het in de allesbeslissende tijdrit nog misging en het is te hopen dat hij zich na deze harde klap snel herpakt.