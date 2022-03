Max Verstappen grapt over Mercedes: ‘Waardeloze auto sinds 2016’

De Red Bull-coureur neemt de uitlatingen vanuit het kamp van Mercedes voor kennisgeving aan. Lewis Hamilton stelde na de testdagen in Bahrein dat hij niet verwacht de eerste races van het seizoen voor overwinningen te kunnen vechten, lettend op de prestaties van Red Bull en Ferrari tijdens de tests.

,,Ze zullen vast achteraan staan, ja… Als ik naar hun uitspraken kijk, heeft Mercedes al sinds de wintertests in 2016 een waardeloze auto”, glimlacht Verstappen over de uitlatingen door de jaren heen van het team dat al acht jaar op rij constructeurskampioen is. ,,Ik verwacht dat we gewoon weer competitief zijn.”

Verstappen (24) heeft zelf een goed gevoel overgehouden aan de voorbereidingen. ,,Ik denk dat we tevreden terug kunnen kijken op de testdagen, maar het is nog steeds een beetje onduidelijk waar we echt staan. Ik denk dat het team wat de auto en motor betreft het beste heeft gedaan wat ze konden doen, maar het kan natuurlijk altijd beter.”