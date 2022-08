Teunissen neemt rood over van Gesink, Bennett wint etappe in Utrecht

Het peloton met daarin rodetruigrager Robert Gesink liet al vrij snel een groep van vijf wegrijden met daarbij Jetse Bol (Burgos-BH) en Julius van den Berg (EF Education-EasyPost). De twee Nederlanders hadden het gezelschap van de Spanjaarden Miquel Pau en Xabier Miquel Azparren en de Fransman Thibault Guernalec.

Alpecin-Deceuninck had echter geen zin om de kopgroep heel lang op kop te laten rijden. Op meer dan honderd kilometer van de finish viel het peloton het vijftal bijna op de nek. De vijf schakelden net op tijd bij, waardoor de Belgische formatie zijn tanden stukbeet.

Van den Bergtrui

Als beloning mochten ze gaan strijden om de bergtrui op de Alto de Amerongen. Guernalec opende ruim voor de klim de aanval en kreeg Van den Berg mee. Op de eerste meters van de berg kwamen de andere drie weer aansluiten, waarna het spel opnieuw kon beginnen. Na een lange sprint bleek Van den Berg nipt sterker dan Guernalec en zo mag hij zondag in de bergtrui door eigen land rijden. Een dikke tien kilometer later was het gedaan voor de vluchters en werden ze ingerekend door het peloton.

Luis Angel Mate ging even later alleen in de aanval. De ervaren Spanjaard hoopte de premie bij de tussensprint te kunnen oppikken, maar werd even voor de vliegbasis van Soesterberg opgepeuzeld door de grote meute. Net voor de sprint was er een valpartij met Wout Poels. Daarbij lag ook de Belg Steff Cras, die zijn weg niet meer kon vervolgen en zo de eerste uitvaller is. Mads Pedersen won vervolgens de tussensprint, de voormalig wereldkampioen lijkt een van de belangrijkste kandidaten voor de puntentrui.

Vervolgens was het aan de sprintersploegen. Daarin deed Danny van Poppel een uitstekende lead-out voor Bennett, die Pedersen afhield in de straten van Utrecht. Tim Merlier werd derde voor Mike Teunissen, die daardoor het rood overneemt van Robert Gesink.