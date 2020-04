UEFA heeft twee scenario’s voor uitspelen Champions League

Een mogelijkheid is dat beide toernooien parallel aan de hervatte nationale competities gaan lopen. Een andere optie is ze in augustus af te werken.

Het uitvoerend comité heeft donderdag laten weten dat de nationale competities voorrang krijgen boven de afronding van de Champions League en Europa League, die in de achtste finales waren beland voor de uitbraak van het coronavirus.

De UEFA wilde niet reageren op speculaties dat de finale van de Champions League op 29 augustus in Istanbul wordt gespeeld.

Er zijn geen Nederlandse clubs meer actief in de Champions League en Europa League. Voor de uiteindelijke nummer 1 van de eredivisie, die vrijdag door de KNVB wordt aangewezen, is het nog wel van belang wie de Champions League wint. Als die winnaar zich in eigen land opnieuw voor de Champions League kwalificeert dan plaatst de nummer 1 van Nederland zich namelijk rechtstreeks voor de groepsfase van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal.