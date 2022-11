World Series prooi voor Houston Astros dankzij heerlijke homerun

De ploeg kwam donderdag voor het eerst op voorsprong. Philadelphia Phillies uit Pennsylvania won alleen het eerste en derde duel. In Houston kwam het team wel op voorsprong, maar een machtige homerun van Yordan Álvarez - met twee teamgenoten op de honken - zette de wedstrijd op zijn kop.

Houston Astros werd in 2017 voor het eerst kampioen van de MLB. Die titel is wel omstreden, omdat later bleek dat de Astros op illegale wijze communicatie-gebaren van tegenstanders op het veld hadden afgekeken. Vorig jaar stond de ploeg ook in de World Series, maar toen werden de Atlanta Braves kampioen.