Miljoenenaankoop Antony ’betoverd door Ajax’

„Ik ben een snelle, vaardige speler, die graag aan de zijkanten speelt, maar heel doelgericht is”, zegt de van Sao Paulo overgekomen Antony. Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Na het vertrek van Hakim Ziyech bij Ajax heeft Antony Matheus dos Santos (roepnaam Antony) grote schoenen te vullen. Maar de twintigjarige Braziliaan meldt zich vol vertrouwen in Amsterdam. „Ik denk dat ik veel kan toevoegen in de omschakeling naar de aanval en als vleugelspeler”, zegt de duurste Eredivisie-aanwinst tot dusver, voor wie Ajax 15,75 miljoen euro aan São Paulo overmaakte (maximaal 21,75 miljoen) en die staat te trappelen om in het vliegtuig te stappen.