’Die gek krijgt het tóch voor elkaar’ Wordt Sjinkie Knegt van ’dood vogeltje’ gouden wonder in Peking?

Door Hans Ruggenberg

Sjinkie Knegt komt vandaag in actie in de heats van de 1000 meter en op de mixed relay. Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

PEKING - Het leven van Sjinkie Knegt werd in drie jaar tijd volledig overhoop gegooid. Op 10 januari 2019 liep hij ernstige brandwonden op tijdens het aansteken van zijn houtkachel. Dat moment en de weken erna vreesde iedereen voor het leven van de shorttrackvedette. ’Hij lag erbij als een dood vogeltje’, zo omschreven zijn ouders het. De gedachte dat Knegt ooit nog op olympisch ijs zou stappen, was op dat moment een utopie. In Peking is de Fries er toch weer bij, en niet alleen dat, want Knegt doet ook ’gewoon’ weer mee voor eremetaal.