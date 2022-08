NEC luistert terugkeer Cillessen op met ruime zege bij Volendam

Het beloofde een speciale middag te worden voor Cillessen, die na zes jaar Spanje én veel gesteggel rondom zijn transfer terugkeerde onder de lat van de ploeg waar hij in het seizoen 2010-2011 doorbrak in het betaald voetbal. In de Volendamse hitte wist hij zijn doel echter maar kort schoon te houden, want na een geweldige pass van achteruit liet Van Mieghem de goalie kansloos: 1-0.

Cillessen moest al snel vissen bij zijn terugkeer in Nijmeegse dienst. Ⓒ Pro Shots

Daarmee was de Eredivisie-rekening van Volendam geopend, maar de pret bleek in het Kras Stadion van korte duur. In een mum van tijd wist NEC de zaken namelijk in haar voordeel te keren. Tavsan zette de Nijmegenaren op gelijke hoogte, waarna Tannane razendsnel ook voor 1-2 zorgde. Via de binnenkant van de paal noteerde hij zijn eerste treffer in het rood-groen-zwart.

Tannane opende zijn doelpuntenrekening namens NEC. Ⓒ Pro Shots

Volendam ging na rust nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Met name via de ijverige Bilal Ould-Chikh, die enkele keren voor veel dreiging zorgde. De afronding bleef echter uit, waardoor de bezoekers een kwartier voor tijd de wedstrijd in het slot konden gooien. Na een lange aanval was het Lasse Schöne die alle tijd kreeg voor een voorzet, en de bal panklaar op het hoofd van zijn landgenoot Duelund mocht leggen. De kopbal van de Deen was wonderschoon: 1-3.

De hitte was ondertussen wel op de benen van de 22 spelers geslagen, waardoor de slotfase van het duel weinig meer om het lijf had. Bruijn mocht in blessuretijd echter alsnog een duit in het zakje doen, na te zijn weggestuurd vanuit het middenveld. Zo eindigde de frustrerend begonnen rentree van Cillessen alsnog met een klinkende zege: 1-4.