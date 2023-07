Hockeysters sluiten Pro League af met zege op België

Yibbi Jansen legt aan. Ⓒ ANP Pro Shots

De Nederlandse hockeysters hebben de Pro League afgesloten met een zege op België. In Antwerpen won de ploeg van bondscoach Paul van Ass met 2-1. Zaterdag eindigde het duel met 2-0 in het voordeel van Oranje. Nederland had zich al verzekerd van de eindzege in de landencompetitie.