’Johan Cruijff was natuurlijk beter, maar mooi dat Frenkie de Jong dat ook heeft’

Met Depay en Weghorst is Oranje te voorspelbaar

Het Nederlands elftal is tot dusver afhankelijk van Denzel Dumfries. Een leuke gozer, die je dit succes erg gunt. Reken maar dat de clubs in de rij staan bij PSV voor hem. Een speler die de hele rechterflank bestrijkt en ook nog scoort, is erg in trek. Mooi vind ik dat het er bij Dumfries af en toe ...