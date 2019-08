Baumgartl blij met terugkeer van Schwaab bij PSV

Daniel Schwaab keert terug bij PSV, nadat hij aan het einde van vorig seizoen nog afscheid nam. Ⓒ FOTO BSR/SOCCRATES

EINDHOVEN - Timo Baumgartl (23) is blij met de terugkeer van Daniel Schwaab (30) bij PSV, die dinsdag officieel werd gepresenteerd. Hij is de man naast wie hij bij VfB Stuttgart als achttienjarig broekie zijn eerste stappen in de Bundesliga zette én de man die hem overtuigde deze zomer voor PSV te kiezen. Maar juist diezelfde Schwaab keert nu terug als zijn concurrent...