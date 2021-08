Premium Het beste van De Telegraaf

Terneergeslagen Jeffrey van As: ’Nooit gedacht, dat het ook mij de kop zou kosten’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Jeffrey van As kwam maandagochtend ’gewoon’ op kantoor aan. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Hoewel Jeffrey van As afgelopen donderdag op non-actief was gesteld als technisch-directeur van Roda JC, meldde de Leidenaar zich maandagochtend ’gewoon’ bij het Parkstad Limburg Stadion om te gaan werken. „Ik wilde door met mijn werk en me niet neerleggen bij die beslissing maar binnen het uur kreeg ik een brief, waarin ik werd gesommeerd het pand te verlaten. Toen ben ik maar weer vertrokken”, aldus Van As, die zich nu met pijn in het hart neerlegt bij de beëindiging van het dienstverband.