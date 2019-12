Sturing toch weer trainer van Vitesse

Na het vertrek van Leonid Slutsky was ’Edje interim’ de gedoodverfde kandidaat om het tot de winterstop over te nemen, maar Sturing bedankte toen voor de eer omdat hij na diverse interim-periodes alleen voor een langere periode voor de groep wilde staan. Technisch directeur Allach zag dat toen niet zitten en schakelde door naar Joseph Oosting om als interim-trainer te fungeren.

Niet geslaagde zoektocht

Oosting heeft het prima gedaan, onder zijn leiding bleef Vitesse ongeslagen en werd korte metten gemaakt met de nederlagenreeks, maar hij ontbeert het diploma om het seizoen af te kunnen maken. Na de niet geslaagde zoektocht van Allach naar een definitieve opvolger van Slutsky is hij toch weer uitgekomen bij Sturing, die nu wel heeft toegehapt op het verzoek om het seizoen af te maken. Ook Oosting blijft betrokken bij het eerste. De interim-trainer, die hogelijk is gewaardeerd door de spelers van Vitesse, gaat fungeren als assistent van Sturing en ook Nicky Hofs vervult weer die rol. Raimond van der Gouw blijft de keeperstrainer, terwijl Tim Cornelisse - die assistent was van Oosting - terugkeert naar zijn functie in de jeugdopleiding.

Vitesse gaat nu met exact dezelfde staf het seizoen afmaken als twee seizoenen geleden is gebeurd na het ontslag van Henk Fraser. Onder leiding van Sturing plaatste Vitesse zich toen voor de play-offs om Europa League-voetbal, die door de Arnhemmers werden gewonnen.

Vier keer eerder

Sturing is al vele malen interim-trainer geweest bij Vitesse en ook al voor een langere periode hoofdtrainer. Na het ontslag van Herbert Neumann in 1999 stond hij samen met Jan Jongbloed voor de groep, na het vertrek van Ronald Koeman in 2001 nam Sturing de honneurs waar en hetzelfde gebeurde na het ontslag van Mike Snoei in 2003. Sturing wist Vitesse toen in de Eredivisie te behouden en was vervolgens twee seizoenen hoofdtrainer. In 2006 vertrok Sturing bij Vitesse om er in 2014 weer terug te keren. In 2016 werd hij assistent van Fraser en nam hij het stokje over na het ontslag van de hoofdtrainer.

De coach is blij met zijn nieuwe rol: „Zoals ik al vaker heb gezegd, wil ik van waarde zijn voor de club. Ik heb er goed over nagedacht. Uiteindelijk is het een combinatie van clubliefde en de potentie die ik in de selectie zie, wat mij heeft doen besluiten terug te keren als hoofdtrainer. Daarnaast was het voor mij heel belangrijk dat Joseph betrokken kon blijven bij de staf. Ik heb er vertrouwen in dat we samen met de stafleden, de selectie en de steun van de supporters er alles uit gaan halen wat er in zit de komende zes maanden.”

Europees voetbal

Pascal van Wijk, algemeen directeur van Vitesse: „We zien Edward als de beste trainer voor Vitesse op dit moment. We zijn daarom blij dat Edward het komende halfjaar de hoofdtrainer is. Hij heeft bewezen kwaliteit te kunnen leveren bij het eerste elftal. Hij kent de club, de cultuur en de mentaliteit. Bovendien kent hij het grootste gedeelte van de selectie al en heeft hij een goed oog voor aanstormend talent vanuit de voetbalacademie. De doelstelling voor dit seizoen, Europees voetbal behalen, is bij iedereen bekend. We gaan er alles aan doen om dat te bewerkstelligen.”