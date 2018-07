Opvallende reeks wijst op stunt Kroatië

Sinds 1958 is er tijdens het WK namelijk om de twintig jaar een nieuwe winnaar te bewonderen geweest.

Zestig jaar geleden greep Brazilië in en tegen Zweden (5-2 overwinning) voor het eerst de wereldtitel. In 1978 viel die eer Argentinië te beurt, door in Buenos Aires Oranje te kloppen: 3-1 na verleningen. Twintig jaar later werd er weer een nieuwe kampioen gekroond bij de mondiale voetbalstrijd: Frankrijk pakte destijds in eigen land de titel.

Ivan Rakitic heeft Kroatië naar de laatste vier geschoten. Ⓒ Getty Images

Kroatië jaagt op de eerste wereldtitel uit de geschiedenis van het land. In 1998 zetten de Kroaten de beste prestatie neer. Op 11 juli van dat jaar werd het Nederlands elftal verslagen in de troostfinale van het WK: 2-1.

Een dag later kroonde Frankrijk zich voor de eerste en enige keer tot wereldkampioen voetbal. In de eindstrijd van het WK werd Brazilië aan de kant gezet dankzij twee goals van Zinedine Zidane en een late treffer van Emanuel Petit: 3-0.

De finale tussen Frankrijk en Kroatië begint zondagmiddag om 17.00 uur in het Luzhniki Stadion in Moskou.